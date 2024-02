Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Nachmittag im Minus

Am Dienstag gibt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,25 Prozent auf 4 750,95 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,147 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,107 Prozent auf 4 757,95 Punkte an der Kurstafel, nach 4 763,07 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 766,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 750,08 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 4 448,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 342,41 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 4 271,18 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 5,28 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 782,79 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,03 Prozent auf 411,60 EUR), Enel (+ 0,86 Prozent auf 5,92 EUR), Deutsche Börse (+ 0,37 Prozent auf 187,80 EUR), Eni (+ 0,32 Prozent auf 14,20 EUR) und Bayer (+ 0,19 Prozent auf 28,96 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Infineon (-2,10 Prozent auf 32,45 EUR), BMW (-0,99 Prozent auf 101,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,99 Prozent auf 66,96 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,98 Prozent auf 118,80 EUR) und Siemens (-0,74 Prozent auf 168,32 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 6 181 668 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 406,975 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

2024 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,28 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at