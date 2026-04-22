Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus

Der Euro STOXX 50 bewegte sich zum Handelsschluss auf rotem Terrain.

Zum Handelsende tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,34 Prozent tiefer bei 5 910,21 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,010 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,240 Prozent auf 5 944,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 930,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 899,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 960,63 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,33 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 501,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 956,17 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 961,45 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,02 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 199,78 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 6,88 Prozent auf 178,42 EUR), Infineon (+ 3,47 Prozent auf 49,39 EUR), Eni (+ 1,88 Prozent auf 23,01 EUR), Bayer (+ 0,68 Prozent auf 40,24 EUR) und Enel (+ 0,16 Prozent auf 9,78 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Deutsche Telekom (-4,76 Prozent auf 27,42 EUR), Airbus SE (-2,73 Prozent auf 165,78 EUR), UniCredit (-2,60 Prozent auf 66,21 EUR), adidas (-2,41 Prozent auf 141,55 EUR) und BMW (-1,92 Prozent auf 81,88 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 15 290 280 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 479,845 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at