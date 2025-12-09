Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mittags in der Verlustzone

Am Dienstag ziehen sich die Börsianer in Europa zurück.

Um 12:11 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,23 Prozent schwächer bei 5 712,66 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,897 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,015 Prozent schwächer bei 5 724,71 Punkten, nach 5 725,59 Punkten am Vortag.

Bei 5 712,36 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 753,48 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 566,53 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 09.09.2025, einen Wert von 5 368,82 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 985,46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 16,16 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,79 Prozent auf 1 645,00 EUR), Allianz (+ 1,89 Prozent auf 376,60 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,34 Prozent auf 5,67 EUR), Deutsche Bank (+ 1,08 Prozent auf 31,88 EUR) und Siemens Energy (+ 0,85 Prozent auf 118,40 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Infineon (-1,29 Prozent auf 37,13 EUR), adidas (-1,15 Prozent auf 158,50 EUR), BASF (-0,85 Prozent auf 42,94 EUR), Siemens (-0,47 Prozent auf 233,25 EUR) und Airbus SE (-0,44 Prozent auf 197,18 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 709 784 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 368,841 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die Bayer-Aktie weist mit 7,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at