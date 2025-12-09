Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Index im Blick
|
09.12.2025 12:27:46
Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mittags in der Verlustzone
Um 12:11 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,23 Prozent schwächer bei 5 712,66 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,897 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,015 Prozent schwächer bei 5 724,71 Punkten, nach 5 725,59 Punkten am Vortag.
Bei 5 712,36 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 753,48 Punkten den höchsten Stand markierte.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 566,53 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 09.09.2025, einen Wert von 5 368,82 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 985,46 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 16,16 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,79 Prozent auf 1 645,00 EUR), Allianz (+ 1,89 Prozent auf 376,60 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,34 Prozent auf 5,67 EUR), Deutsche Bank (+ 1,08 Prozent auf 31,88 EUR) und Siemens Energy (+ 0,85 Prozent auf 118,40 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Infineon (-1,29 Prozent auf 37,13 EUR), adidas (-1,15 Prozent auf 158,50 EUR), BASF (-0,85 Prozent auf 42,94 EUR), Siemens (-0,47 Prozent auf 233,25 EUR) und Airbus SE (-0,44 Prozent auf 197,18 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 709 784 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 368,841 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel
Die Bayer-Aktie weist mit 7,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Allianzmehr Nachrichten
|
17:59
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
17:59
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
17:59
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
17:59
|Handel in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|DAX-Handel aktuell: DAX am Dienstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)