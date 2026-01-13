Eni Aktie

WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

Euro STOXX 50-Kursentwicklung 13.01.2026 12:26:50

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mittags schwächer

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mittags schwächer

Der Euro STOXX 50 kommt heute nicht vom Fleck.

Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,05 Prozent leichter bei 6 013,40 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,099 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,097 Prozent höher bei 6 022,16 Punkten, nach 6 016,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 6 036,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 009,75 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 720,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 568,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 954,21 Punkten auf.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 1,52 Prozent auf 42,30 EUR), Eni (+ 1,33 Prozent auf 16,28 EUR), Airbus SE (+ 0,74 Prozent auf 217,85 EUR), SAP SE (+ 0,54 Prozent auf 214,25 EUR) und UniCredit (+ 0,27 Prozent auf 71,34 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen BMW (-1,75 Prozent auf 88,90 EUR), Bayer (-1,62 Prozent auf 39,07 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,53 Prozent auf 47,64 EUR), Enel (-1,21 Prozent auf 9,20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,07 Prozent auf 59,14 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 712 859 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 419,229 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,07 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Eni S.p.A.

