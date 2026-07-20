Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|Index-Performance im Blick
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20.07.2026 15:59:00
Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Nachmittag im Minus
Der Euro STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,06 Prozent auf 6 226,90 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,359 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,109 Prozent auf 6 224,08 Punkte an der Kurstafel, nach 6 230,87 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 215,38 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 264,44 Zählern.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Stand von 6 293,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 982,63 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 359,23 Punkten berechnet.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 6,44 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 431,42 Punkte. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 4,61 Prozent auf 154,46 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,27 Prozent auf 6,37 EUR), UniCredit (+ 0,97 Prozent auf 80,83 EUR), Infineon (+ 0,83 Prozent auf 64,19 EUR) und Rheinmetall (+ 0,62 Prozent auf 990,30 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Enel (-3,52 Prozent auf 9,83 EUR), Bayer (-2,02 Prozent auf 47,48 EUR), BASF (-1,85 Prozent auf 47,65 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,16 Prozent auf 56,24 EUR) und SAP SE (-1,10 Prozent auf 136,40 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 611 114 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 592,387 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,89 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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