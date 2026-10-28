Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
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28.10.2026 12:27:23
Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert mittags im Minus
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,19 Prozent schwächer bei 6 153,27 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,280 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,205 Prozent fester bei 6 177,33 Punkten, nach 6 164,69 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 181,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 140,57 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50
Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,51 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 301,28 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 6 289,51 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 5 704,35 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,18 Prozent aufwärts. Bei 6 577,20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Zähler.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Bank (+ 3,29 Prozent auf 29,83 EUR), Siemens Energy (+ 3,24 Prozent auf 132,74 EUR), Infineon (+ 1,54 Prozent auf 53,40 EUR), BMW (+ 1,20 Prozent auf 57,40 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,65 Prozent auf 40,04 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil SAP SE (-1,67 Prozent auf 209,60 EUR), Bayer (-1,39 Prozent auf 45,51 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,05 Prozent auf 58,20 EUR), BASF (-1,02 Prozent auf 51,59 EUR) und Rheinmetall (-1,01 Prozent auf 1 014,80 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 2 755 159 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 566,564 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 7,37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 7,70 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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