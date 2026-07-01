Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schwächer

Der Euro STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,25 Prozent auf 6 312,27 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,362 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,038 Prozent auf 6 325,68 Punkte an der Kurstafel, nach 6 328,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 293,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 327,92 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 034,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 732,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 282,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,90 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 337,22 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 5,78 Prozent auf 1 047,80 EUR), Airbus SE (+ 2,21 Prozent auf 198,74 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,47 Prozent auf 24,20 EUR), Siemens Energy (+ 1,23 Prozent auf 167,84 EUR) und SAP SE (+ 0,96 Prozent auf 135,28 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen adidas (-1,73 Prozent auf 176,30 EUR), Siemens (-1,48 Prozent auf 277,00 EUR), Eni (-1,45 Prozent auf 20,35 EUR), Deutsche Börse (-1,30 Prozent auf 235,70 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,86 Prozent auf 69,50 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 306 207 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 621,294 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,68 erwartet. Mit 8,51 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at