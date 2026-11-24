EURO STOXX 50
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|STOXX-Handel im Fokus
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24.11.2026 12:26:32
Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt
Um 12:10 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,66 Prozent auf 6 034,63 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,121 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,032 Prozent höher bei 6 076,42 Punkten in den Handel, nach 6 074,47 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6 021,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 078,89 Punkten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 068,22 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 447,98 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 528,67 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,15 Prozent. Bei 6 577,20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,38 Prozent auf 735,20 EUR), Deutsche Börse (+ 0,84 Prozent auf 313,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,80 Prozent auf 26,46 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,38 Prozent auf 584,60 EUR) und UniCredit (+ 0,19 Prozent auf 77,08 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-3,62 Prozent auf 46,67 EUR), Siemens Energy (-2,70 Prozent auf 123,04 EUR), BASF (-1,79 Prozent auf 49,07 EUR), Bayer (-1,77 Prozent auf 52,04 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1,76 Prozent auf 5,74 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 974 094 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 450,168 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,45 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 233,20
|-2,14%
|BASF
|49,27
|-1,48%
|Bayer
|52,20
|-1,47%
|Deutsche Börse AG
|313,80
|1,19%
|Deutsche Telekom AG
|26,42
|0,53%
|Infineon AG
|45,75
|-5,79%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,71
|-2,56%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|37,20
|-1,22%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|583,20
|0,00%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,46
|-0,36%
|Rheinmetall AG
|730,70
|0,52%
|Siemens Energy AG
|122,04
|-3,95%
|TotalEnergies
|77,49
|0,47%
|UniCredit S.p.A.
|76,17
|-1,12%
Indizes in diesem Artikel
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|6 016,97
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