Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochmittag Verluste

Der Euro STOXX 50 erleidet am Mittwochmittag Verluste.

Um 12:10 Uhr verliert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,33 Prozent auf 4 138,71 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,623 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,005 Prozent höher bei 4 152,53 Punkten, nach 4 152,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 161,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 125,48 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,040 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 18.09.2023, einen Stand von 4 245,88 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.07.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 4 369,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.10.2022, stand der Euro STOXX 50 bei 3 463,83 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 7,33 Prozent aufwärts. 4 491,51 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 3 802,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 4,67 Prozent auf 178,94 EUR), Stellantis (+ 2,14 Prozent auf 19,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,91 Prozent auf 20,53 EUR), Eni (+ 0,89 Prozent auf 15,72 EUR) und BMW (+ 0,50 Prozent auf 98,75 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens (-2,15 Prozent auf 131,08 EUR), SAP SE (-1,09 Prozent auf 121,98 EUR), BASF (-0,75 Prozent auf 42,14 EUR), Bayer (-0,66 Prozent auf 42,92 EUR) und Flutter Entertainment (-0,56 Prozent auf 132,70 GBP).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 833 843 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 333,156 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2023 hat die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,54 Prozent, die höchste im Index.

