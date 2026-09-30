Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|Euro STOXX 50 aktuell
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30.09.2026 15:58:31
Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert nachmittags
Am Mittwoch bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,55 Prozent tiefer bei 6 285,22 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,405 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,111 Prozent fester bei 6 327,26 Punkten, nach 6 320,26 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 283,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6 359,67 Einheiten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,421 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 485,67 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Wert von 6 328,09 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 529,96 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,43 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell BMW (+ 2,31 Prozent auf 55,76 EUR), BASF (+ 0,98 Prozent auf 50,43 EUR), adidas (+ 0,51 Prozent auf 146,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,42 Prozent auf 40,84 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,35 Prozent auf 57,16 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen UniCredit (-2,49 Prozent auf 82,79 EUR), Siemens (-1,88 Prozent auf 276,70 EUR), Siemens Energy (-1,48 Prozent auf 143,66 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,42 Prozent auf 6,65 EUR) und Eni (-1,40 Prozent auf 23,94 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 842 616 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 592,387 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|RBC Capital Markets
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|Eni Overweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|143,75
|0,52%
|ASML NV
|1 657,20
|2,93%
|BASF
|50,02
|1,00%
|BMW AG
|54,44
|-1,05%
|Deutsche Telekom AG
|26,56
|1,96%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|56,84
|2,53%
|Eni S.p.A.
|24,28
|0,56%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,36
|-0,66%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,81
|-0,75%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,20
|1,27%
|Siemens AG
|276,10
|1,06%
|Siemens Energy AG
|145,46
|1,17%
|UniCredit S.p.A.
|78,78
|-1,45%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 238,50
|1,02%
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