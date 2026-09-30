Eni Aktie

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WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

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Euro STOXX 50 aktuell 30.09.2026 15:58:31

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert nachmittags

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert nachmittags

Anleger in Europa treten aktuell den Rückzug an.

Am Mittwoch bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,55 Prozent tiefer bei 6 285,22 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,405 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,111 Prozent fester bei 6 327,26 Punkten, nach 6 320,26 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 283,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6 359,67 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,421 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 485,67 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Wert von 6 328,09 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 529,96 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,43 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell BMW (+ 2,31 Prozent auf 55,76 EUR), BASF (+ 0,98 Prozent auf 50,43 EUR), adidas (+ 0,51 Prozent auf 146,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,42 Prozent auf 40,84 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,35 Prozent auf 57,16 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen UniCredit (-2,49 Prozent auf 82,79 EUR), Siemens (-1,88 Prozent auf 276,70 EUR), Siemens Energy (-1,48 Prozent auf 143,66 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,42 Prozent auf 6,65 EUR) und Eni (-1,40 Prozent auf 23,94 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 842 616 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 592,387 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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11.09.26 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

adidas 143,75 0,52% adidas
ASML NV 1 657,20 2,93% ASML NV
BASF 50,02 1,00% BASF
BMW AG 54,44 -1,05% BMW AG
Deutsche Telekom AG 26,56 1,96% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 56,84 2,53% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 24,28 0,56% Eni S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,36 -0,66% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,81 -0,75% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,20 1,27% Nordea Bank Abp Registered Shs
Siemens AG 276,10 1,06% Siemens AG
Siemens Energy AG 145,46 1,17% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 78,78 -1,45% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 238,50 1,02%

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