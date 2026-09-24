Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,09 Prozent auf 6 294,17 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,424 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,353 Prozent leichter bei 6 277,59 Punkten, nach 6 299,82 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 302,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 250,06 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,813 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 6 447,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 214,70 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 24.09.2025, den Wert von 5 464,56 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,59 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,03 Prozent auf 512,80 EUR), Allianz (+ 1,53 Prozent auf 419,40 EUR), Eni (+ 1,46 Prozent auf 24,30 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,42 Prozent auf 27,21 EUR) und Bayer (+ 0,83 Prozent auf 49,72 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-3,33 Prozent auf 56,62 EUR), Rheinmetall (-2,73 Prozent auf 997,00 EUR), SAP SE (-1,57 Prozent auf 183,54 EUR), Deutsche Bank (-1,52 Prozent auf 31,18 EUR) und adidas (-1,14 Prozent auf 142,80 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 152 836 Aktien gehandelt. Mit 580,979 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,70 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at