Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Freitagnachmittag.

Der Euro STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,49 Prozent auf 4 451,93 Punkte. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 3,878 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,341 Prozent schwächer bei 4 458,74 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 474,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 4 458,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 418,08 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,69 Prozent. Vor einem Monat, am 05.12.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 452,77 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 05.10.2023, bei 4 099,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.01.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 3 959,48 Punkten.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Intesa Sanpaolo (+ 1,59 Prozent auf 2,80 EUR), UniCredit (+ 1,07 Prozent auf 25,89 EUR), Deutsche Börse (+ 0,81 Prozent auf 186,60 EUR), Stellantis (+ 0,43 Prozent auf 20,52 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,41 Prozent auf 112,78 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens (-1,93 Prozent auf 159,28 EUR), BASF (-1,75 Prozent auf 46,86 EUR), Enel (-0,89 Prozent auf 6,67 EUR), adidas (-0,76 Prozent auf 172,44 EUR) und Bayer (-0,71 Prozent auf 34,99 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 604 092 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 347,290 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Stellantis-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,25 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

