Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer

Der Euro STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr 0,07 Prozent auf 6 288,62 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,421 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,068 Prozent auf 6 297,44 Punkte an der Kurstafel, nach 6 293,13 Punkten am Vortag.

Bei 6 280,84 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 314,87 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 22.05.2026, mit 6 019,45 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 501,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 233,58 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7,49 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 337,22 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 5,75 Prozent auf 86,68 EUR), Siemens Energy (+ 0,83 Prozent auf 170,32 EUR), Allianz (+ 0,47 Prozent auf 402,30 EUR), Siemens (+ 0,22 Prozent auf 275,10 EUR) und Eni (+ 0,12 Prozent auf 21,64 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Volkswagen (VW) vz (-2,98 Prozent auf 78,04 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,20 Prozent auf 44,28 EUR), SAP SE (-2,19 Prozent auf 131,20 EUR), Deutsche Telekom (-2,03 Prozent auf 26,06 EUR) und adidas (-1,97 Prozent auf 171,45 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 839 750 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 638,946 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,12 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at