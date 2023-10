Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer

Am Freitag fiel der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 1,49 Prozent auf 4 135,75 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,669 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,022 Prozent auf 4 197,30 Punkte an der Kurstafel, nach 4 198,23 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 198,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 4 133,13 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 0,091 Prozent zurück. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 13.09.2023, den Stand von 4 223,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2023, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 391,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2022, wies der Euro STOXX 50 3 362,40 Punkte auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 7,25 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 491,51 Punkten. 3 802,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 1,04 Prozent auf 15,49 EUR), BASF (-0,24 Prozent auf 42,04 EUR), Deutsche Telekom (-0,37 Prozent auf 20,40 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,37 Prozent auf 38,93 EUR) und Stellantis (-0,65 Prozent auf 18,83 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Flutter Entertainment (-2,98 Prozent auf 131,80 GBP), Infineon (-2,87 Prozent auf 32,11 EUR), SAP SE (-2,75 Prozent auf 122,18 EUR), Siemens (-2,31 Prozent auf 133,48 EUR) und UniCredit (-2,06 Prozent auf 22,45 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4 929 421 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 342,645 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Im Euro STOXX 50 hat die Stellantis-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,09 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at