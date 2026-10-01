Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer

Am vierten Tag der Woche zogen sich die Börsianer in Europa zurück.

Am Donnerstag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 1,29 Prozent schwächer bei 6 188,38 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,416 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,211 Prozent tiefer bei 6 255,77 Punkten in den Handel, nach 6 269,02 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 169,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 6 257,98 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,95 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 368,98 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 282,50 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 01.10.2025, den Wert von 5 581,21 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,78 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 0,58 Prozent auf 186,74 EUR), Deutsche Börse (+ 0,21 Prozent auf 286,70 EUR), Siemens Energy (-0,06 Prozent auf 142,52 EUR), Infineon (-0,13 Prozent auf 59,42 EUR) und Deutsche Telekom (-0,15 Prozent auf 26,07 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Bayer (-5,32 Prozent auf 45,40 EUR), Intesa Sanpaolo (-5,17 Prozent auf 6,31 EUR), UniCredit (-4,10 Prozent auf 79,50 EUR), Deutsche Bank (-2,62 Prozent auf 31,03 EUR) und Airbus SE (-2,56 Prozent auf 185,70 EUR) unter Druck.

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 9 197 925 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 617,131 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,44 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,66 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at