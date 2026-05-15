Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Freitag.

Um 09:12 Uhr sinkt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,07 Prozent auf 5 871,57 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,898 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,442 Prozent schwächer bei 5 908,71 Punkten, nach 5 934,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 867,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 908,71 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,606 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 940,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 5 985,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 412,08 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 0,362 Prozent. Bei 6 199,78 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 2,99 Prozent auf 1 177,40 EUR), SAP SE (+ 1,95 Prozent auf 143,98 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,50 Prozent auf 475,20 EUR), Deutsche Börse (+ 0,53 Prozent auf 244,50 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,22 Prozent auf 27,88 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-5,89 Prozent auf 64,06 EUR), Siemens Energy (-3,02 Prozent auf 171,66 EUR), Siemens (-1,95 Prozent auf 268,35 EUR), Deutsche Bank (-1,59 Prozent auf 26,98 EUR) und adidas (-1,46 Prozent auf 144,65 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 762 659 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 511,450 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at