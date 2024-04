Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start schwächer

Der Euro STOXX 50 verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der Euro STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr 0,16 Prozent auf 4 981,91 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,325 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4 993,35 Zählern und damit 0,070 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 989,88 Punkte).

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 4 981,91 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 994,41 Zähler.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,24 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 25.03.2024, bei 5 044,19 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 25.01.2024, bei 4 582,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.04.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 377,85 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 10,39 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 1,28 Prozent auf 27,32 EUR), Stellantis (+ 0,85 Prozent auf 23,57 EUR), Deutsche Börse (+ 0,72 Prozent auf 182,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,51 Prozent auf 21,88 EUR) und BMW (+ 0,23 Prozent auf 106,80 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-1,51 Prozent auf 30,96 EUR), UniCredit (-1,26 Prozent auf 34,97 EUR), SAP SE (-0,97 Prozent auf 173,86 EUR), adidas (-0,44 Prozent auf 226,70 EUR) und Enel (-0,40 Prozent auf 6,06 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 704 374 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 398,893 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,95 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,22 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

