Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Marktbericht
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19.08.2026 17:58:54
Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in Rot
Zum Handelsschluss fiel der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,22 Prozent auf 6 453,64 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,558 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,112 Prozent fester bei 6 475,42 Punkten, nach 6 468,17 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 493,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 6 445,19 Einheiten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,44 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 230,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 851,16 Punkte. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 5 483,28 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,31 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 2,52 Prozent auf 74,84 EUR), SAP SE (+ 1,86 Prozent auf 185,90 EUR), BASF (+ 1,57 Prozent auf 51,79 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,11 Prozent auf 29,18 EUR) und adidas (+ 0,78 Prozent auf 155,90 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Infineon (-3,95 Prozent auf 54,98 EUR), Rheinmetall (-2,88 Prozent auf 1 178,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,72 Prozent auf 514,60 EUR), UniCredit (-0,91 Prozent auf 82,84 EUR) und Allianz (-0,90 Prozent auf 438,00 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 6 095 131 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 624,840 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Mit 7,47 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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