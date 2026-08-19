Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 19.08.2026 17:58:54

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in Rot

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in Rot

Der Euro STOXX 50 zeigte sich am dritten Tag der Woche in Rot.

Zum Handelsschluss fiel der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,22 Prozent auf 6 453,64 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,558 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,112 Prozent fester bei 6 475,42 Punkten, nach 6 468,17 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 493,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 6 445,19 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,44 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 230,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 851,16 Punkte. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 5 483,28 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,31 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 2,52 Prozent auf 74,84 EUR), SAP SE (+ 1,86 Prozent auf 185,90 EUR), BASF (+ 1,57 Prozent auf 51,79 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,11 Prozent auf 29,18 EUR) und adidas (+ 0,78 Prozent auf 155,90 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Infineon (-3,95 Prozent auf 54,98 EUR), Rheinmetall (-2,88 Prozent auf 1 178,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,72 Prozent auf 514,60 EUR), UniCredit (-0,91 Prozent auf 82,84 EUR) und Allianz (-0,90 Prozent auf 438,00 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 6 095 131 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 624,840 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Mit 7,47 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

mehr Nachrichten

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

mehr Analysen
19.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
10.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 153,65 -1,28% adidas
Ahold Delhaize (Ahold) 31,38 -0,41% Ahold Delhaize (Ahold)
Allianz 436,40 -0,34% Allianz
ASML NV 1 507,60 0,40% ASML NV
BASF 51,03 -1,35% BASF
Deutsche Telekom AG 28,87 -0,93% Deutsche Telekom AG
Infineon AG 55,15 0,51% Infineon AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 509,00 -1,17% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 1 173,60 -0,58% Rheinmetall AG
SAP SE 185,06 0,39% SAP SE
UniCredit S.p.A. 82,99 0,81% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 75,38 1,02% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 430,80 -0,21%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:52 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
11:29 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX kaum verändert -- DAX rutscht unter 25.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen