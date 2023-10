Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels leichter

Schlussendlich beendete der Euro STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 4 204,70 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,604 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,033 Prozent auf 4 203,84 Punkte an der Kurstafel, nach 4 205,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 172,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 217,00 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,57 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 11.09.2023, mit 4 254,33 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 11.07.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 286,56 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, notierte der Euro STOXX 50 bei 3 340,35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 9,04 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 802,51 Zählern.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Stellantis (+ 3,68 Prozent auf 19,20 EUR), Eni (+ 1,75 Prozent auf 15,33 EUR), Enel (+ 1,70 Prozent auf 5,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,07 Prozent auf 109,28 EUR) und Ferrari (+ 1,07 Prozent auf 288,04 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Deutsche Börse (-1,75 Prozent auf 162,40 EUR), Infineon (-0,67 Prozent auf 32,71 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,38 Prozent auf 39,04 EUR), adidas (-0,12 Prozent auf 169,66 EUR) und Bayer (+ 0,21 Prozent auf 44,86 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5 711 412 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 354,931 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,09 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at