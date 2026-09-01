Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Rot

Am Dienstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,09 Prozent tiefer bei 6 414,27 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,534 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,080 Prozent auf 6 425,30 Punkte an der Kurstafel, nach 6 420,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 411,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 425,85 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 6 358,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 034,95 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 01.09.2025, den Wert von 5 367,08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 9,64 Prozent. Bei 6 577,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Zähler.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 2,43 Prozent auf 57,66 EUR), Eni (+ 1,31 Prozent auf 23,68 EUR), BASF (+ 1,23 Prozent auf 53,63 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,80 Prozent auf 78,30 EUR) und BMW (+ 0,42 Prozent auf 62,24 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil SAP SE (-2,98 Prozent auf 185,22 EUR), Rheinmetall (-2,34 Prozent auf 1 084,80 EUR), Siemens (-1,16 Prozent auf 282,30 EUR), Airbus SE (-0,94 Prozent auf 195,36 EUR) und Deutsche Börse (-0,80 Prozent auf 285,70 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 393 521 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 575,969 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,41 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at