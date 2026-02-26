Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart schwächer

Der Euro STOXX 50 bewegt sich am Donnerstagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:11 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,06 Prozent schwächer bei 6 169,64 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,163 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,052 Prozent auf 6 176,51 Punkte an der Kurstafel, nach 6 173,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 176,51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 166,42 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,914 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.01.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5 957,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 655,58 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 527,99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,46 Prozent nach oben. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 1,63 Prozent auf 19,00 EUR), Deutsche Börse (+ 1,10 Prozent auf 221,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,91 Prozent auf 100,85 EUR), BMW (+ 0,82 Prozent auf 88,84 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,64 Prozent auf 59,37 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,82 Prozent auf 537,00 EUR), Bayer (-2,21 Prozent auf 41,65 EUR), Allianz (-1,10 Prozent auf 377,30 EUR), Siemens Energy (-0,56 Prozent auf 168,45 EUR) und Rheinmetall (-0,24 Prozent auf 1 678,00 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 784 679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 489,695 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at