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Index im Fokus 28.04.2026 15:58:49

Schwacher Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag

Schwacher Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag

Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag.

Um 15:41 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,19 Prozent auf 5 849,41 Punkte zurück. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,922 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,030 Prozent fester bei 5 862,10 Punkten in den Handel, nach 5 860,32 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 885,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5 822,26 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 5 505,80 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 28.01.2026, bei 5 933,20 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 28.04.2025, mit 5 170,49 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,017 Prozent nach unten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 3,32 Prozent auf 23,65 EUR), UniCredit (+ 3,18 Prozent auf 66,44 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,81 Prozent auf 5,72 EUR), Allianz (+ 0,80 Prozent auf 391,30 EUR) und BASF (+ 0,74 Prozent auf 54,68 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Bayer (-2,97 Prozent auf 37,24 EUR), Siemens Energy (-1,77 Prozent auf 174,28 EUR), Infineon (-1,19 Prozent auf 52,96 EUR), Rheinmetall (-1,17 Prozent auf 1 330,00 EUR) und Deutsche Telekom (-0,74 Prozent auf 26,67 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3 353 021 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 481,618 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Allianz 391,50 0,98% Allianz
ASML NV 1 180,80 -3,48% ASML NV
BASF 54,25 0,22% BASF
Bayer 36,63 -4,31% Bayer
Deutsche Telekom AG 26,71 -0,41% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 23,39 1,92% Eni S.p.A.
Infineon AG 52,75 -1,90% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,77 1,60% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Rheinmetall AG 1 341,00 -0,84% Rheinmetall AG
Siemens Energy AG 172,42 -3,36% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 65,80 1,92% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 86,98 -0,43% Volkswagen (VW) AG Vz.

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EURO STOXX 50 5 836,10 -0,41%

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