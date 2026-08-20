Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Index-Performance
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20.08.2026 15:58:23
Schwacher Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell
Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,07 Prozent auf 5 462,78 Punkte zurück. In den Handel ging der STOXX 50 0,070 Prozent höher bei 5 470,50 Punkten, nach 5 466,67 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 472,35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 443,95 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,941 Prozent abwärts. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 20.07.2026, mit 5 370,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 164,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 615,02 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10,20 Prozent. Bei 5 572,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 2,11 Prozent auf 5,51 GBP), National Grid (+ 1,06 Prozent auf 11,92 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,04 Prozent auf 34,56 GBP), BAT (+ 0,78 Prozent auf 41,28 GBP) und HSBC (+ 0,69 Prozent auf 15,08 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Richemont (-1,83 Prozent auf 182,05 CHF), SAP SE (-1,07 Prozent auf 183,92 EUR), Airbus SE (-1,01 Prozent auf 205,90 EUR), Rolls-Royce (-0,97 Prozent auf 15,05 GBP) und Rheinmetall (-0,90 Prozent auf 1 168,20 EUR).
Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 8 896 696 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 594,237 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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