Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|STOXX 50-Performance im Fokus
|
01.07.2026 12:26:55
Schwacher Handel in Europa: So performt der STOXX 50 mittags
Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,28 Prozent tiefer bei 5 401,00 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,047 Prozent schwächer bei 5 413,40 Punkten, nach 5 415,93 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 414,88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 389,44 Punkten lag.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 1,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 157,60 Punkte. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, wurde der STOXX 50 mit 4 977,72 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 01.07.2025, einen Stand von 4 452,92 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8,95 Prozent. Bei 5 426,90 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 5,78 Prozent auf 1 047,80 EUR), Airbus SE (+ 2,21 Prozent auf 198,74 EUR), Rolls-Royce (+ 1,81 Prozent auf 14,71 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,47 Prozent auf 24,20 EUR) und Siemens Energy (+ 1,23 Prozent auf 167,84 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil RELX (-4,10 Prozent auf 22,69 GBP), Richemont (-2,49 Prozent auf 181,90 CHF), BAT (-2,25 Prozent auf 45,72 GBP), BP (-1,83 Prozent auf 4,59 GBP) und Siemens (-1,48 Prozent auf 277,00 EUR).
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 4 142 414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 621,294 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,30 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
17:59
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Europa: So steht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel in Europa: So performt der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
09:29