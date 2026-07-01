Schwacher Handel in Europa: So performt der STOXX 50 mittags

Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,28 Prozent tiefer bei 5 401,00 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,047 Prozent schwächer bei 5 413,40 Punkten, nach 5 415,93 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 414,88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 389,44 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 1,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 157,60 Punkte. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, wurde der STOXX 50 mit 4 977,72 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 01.07.2025, einen Stand von 4 452,92 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8,95 Prozent. Bei 5 426,90 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 5,78 Prozent auf 1 047,80 EUR), Airbus SE (+ 2,21 Prozent auf 198,74 EUR), Rolls-Royce (+ 1,81 Prozent auf 14,71 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,47 Prozent auf 24,20 EUR) und Siemens Energy (+ 1,23 Prozent auf 167,84 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil RELX (-4,10 Prozent auf 22,69 GBP), Richemont (-2,49 Prozent auf 181,90 CHF), BAT (-2,25 Prozent auf 45,72 GBP), BP (-1,83 Prozent auf 4,59 GBP) und Siemens (-1,48 Prozent auf 277,00 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 4 142 414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 621,294 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,30 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at