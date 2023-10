Schwacher Handel in Europa: So performt der STOXX 50 nachmittags

Der STOXX 50 zeigt sich am vierten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Um 15:41 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,59 Prozent auf 3 839,54 Punkte zurück. Zuvor ging der STOXX 50 0,179 Prozent schwächer bei 3 855,31 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 862,23 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 3 855,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 813,44 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 0,439 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.09.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 902,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.07.2023, wurde der STOXX 50 auf 3 973,55 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 26.10.2022, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 506,43 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 4,18 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell BASF (+ 1,75 Prozent auf 41,30 EUR), National Grid (+ 1,70 Prozent auf 9,93 GBP), Enel (+ 1,02 Prozent auf 5,81 EUR), Nestlé (+ 0,88 Prozent auf 99,42 CHF) und Rio Tinto (+ 0,33 Prozent auf 51,74 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-5,83 Prozent auf 57,80 EUR), Siemens (-4,68 Prozent auf 121,02 EUR), Richemont (-1,87 Prozent auf 105,00 CHF), Unilever (-1,57 Prozent auf 39,51 GBP) und Reckitt Benckiser (-1,09 Prozent auf 56,16 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 11 482 395 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 408,600 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

2023 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die BAT-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at