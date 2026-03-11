Schwacher Handel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell

Das macht der Euro STOXX 50 am dritten Tag der Woche.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,72 Prozent schwächer bei 5 795,27 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,786 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,451 Prozent auf 5 810,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 837,17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 824,48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 753,60 Punkten.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,52 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 11.02.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 035,64 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 753,96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 309,90 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,942 Prozent ein. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 199,78 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 543,42 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 1,97 Prozent auf 21,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,86 Prozent auf 91,98 EUR), BASF (+ 1,81 Prozent auf 46,68 EUR), BMW (+ 1,19 Prozent auf 81,36 EUR) und Bayer (+ 0,96 Prozent auf 40,01 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-8,50 Prozent auf 1 512,50 EUR), SAP SE (-2,90 Prozent auf 164,68 EUR), Enel (-1,64 Prozent auf 9,44 EUR), Deutsche Börse (-1,54 Prozent auf 237,10 EUR) und UniCredit (-1,54 Prozent auf 67,99 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 2 887 737 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 462,502 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,11 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at