Schwacher Handel in Europa: So steht der STOXX 50 am Donnerstagnachmittag

Heute ziehen sich die Anleger in Europa zurück.

Der STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,40 Prozent auf 5 152,71 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,050 Prozent auf 5 175,93 Punkte an der Kurstafel, nach 5 173,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 152,71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 190,83 Punkten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 1,58 Prozent zu. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 07.04.2026, den Wert von 4 906,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Wert von 5 130,92 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 07.05.2025, einen Stand von 4 435,87 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,94 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 2,73 Prozent auf 160,00 CHF), SAP SE (+ 1,78 Prozent auf 151,98 EUR), UniCredit (+ 0,80 Prozent auf 71,50 EUR), Rio Tinto (+ 0,52 Prozent auf 77,60 GBP) und UBS (+ 0,28 Prozent auf 35,35 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-6,35 Prozent auf 1 350,00 EUR), RELX (-5,30 Prozent auf 24,86 GBP), BAT (-2,48 Prozent auf 42,81 GBP), BP (-2,47 Prozent auf 5,38 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,28 Prozent auf 31,38 GBP) unter Druck.

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 10 634 963 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 473,679 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Die BNP Paribas-Aktie hat mit 7,93 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,23 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at