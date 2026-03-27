BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|Index-Performance im Blick
|
27.03.2026 15:59:49
Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag in der Verlustzone
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 1,03 Prozent schwächer bei 4 796,34 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,075 Prozent auf 4 850,07 Punkte an der Kurstafel, nach 4 846,45 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 780,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 854,57 Punkten verzeichnete.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 0,903 Prozent zu. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 27.02.2026, bei 5 294,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 892,45 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 638,33 Punkte.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,24 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit AstraZeneca (+ 3,31 Prozent auf 142,88 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 0,73 Prozent auf 5,09 EUR), Rio Tinto (+ 0,67 Prozent auf 64,73 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,65 Prozent auf 524,40 EUR) und BAT (+ 0,30 Prozent auf 43,42 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens Energy (-3,79 Prozent auf 144,50 EUR), Rheinmetall (-3,55 Prozent auf 1 385,00 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,13 Prozent auf 62,62 CHF), Rolls-Royce (-3,00 Prozent auf 11,16 GBP) und Siemens (-2,79 Prozent auf 203,90 EUR) unter Druck.
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 13 759 496 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 449,320 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf
2026 weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|ASML NV
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|AstraZeneca PLC
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|BAT PLC (British American Tobacco)
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|BP plc (British Petrol)
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|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,06
|-0,71%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|520,40
|-0,19%
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|1 368,50
|-4,00%
|Rio Tinto plc
|74,67
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