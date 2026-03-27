BNP Paribas Aktie

BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 27.03.2026 15:59:49

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag in der Verlustzone

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag in der Verlustzone

Der STOXX 50 verzeichnet aktuell Verluste.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 1,03 Prozent schwächer bei 4 796,34 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,075 Prozent auf 4 850,07 Punkte an der Kurstafel, nach 4 846,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 780,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 854,57 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 0,903 Prozent zu. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 27.02.2026, bei 5 294,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 892,45 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 638,33 Punkte.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,24 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit AstraZeneca (+ 3,31 Prozent auf 142,88 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 0,73 Prozent auf 5,09 EUR), Rio Tinto (+ 0,67 Prozent auf 64,73 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,65 Prozent auf 524,40 EUR) und BAT (+ 0,30 Prozent auf 43,42 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens Energy (-3,79 Prozent auf 144,50 EUR), Rheinmetall (-3,55 Prozent auf 1 385,00 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,13 Prozent auf 62,62 CHF), Rolls-Royce (-3,00 Prozent auf 11,16 GBP) und Siemens (-2,79 Prozent auf 203,90 EUR) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 13 759 496 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 449,320 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

2026 weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Analysen zu BNP Paribas S.A.

mehr Analysen
18.03.26 BNP Paribas Buy UBS AG
18.03.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 BNP Paribas Buy UBS AG
10.03.26 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
23.02.26 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 67,94 -3,30% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 130,20 -2,33% ASML NV
AstraZeneca PLC 163,90 3,24% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 50,20 0,80% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 80,46 -1,85% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,70 0,56% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,06 -0,71% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 520,40 -0,19% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 1 368,50 -4,00% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 74,67 0,74% Rio Tinto plc
Rolls-Royce Plc 12,76 -2,30% Rolls-Royce Plc
Siemens AG 203,05 -3,15% Siemens AG
Siemens Energy AG 142,85 -5,02% Siemens Energy AG
Zurich Insurance AG (Zürich) 593,80 -1,07% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 807,93 -0,79%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.03.26 KW 13: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen