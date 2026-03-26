Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag leichter

Der STOXX 50 zeigt sich aktuell im Minus.

Am Donnerstag steht der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 1,01 Prozent im Minus bei 4 858,21 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,438 Prozent auf 4 886,20 Punkte an der Kurstafel, nach 4 907,68 Punkten am Vortag.

Bei 4 837,42 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 886,20 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 2,20 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 287,23 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 892,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 662,56 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 2,00 Prozent. Bei 5 315,22 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 1,22 Prozent auf 5,74 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,80 Prozent auf 34,61 GBP), GSK (+ 0,70 Prozent auf 20,68 GBP), Nestlé (-0,21 Prozent auf 76,62 CHF) und Unilever (-0,29 Prozent auf 45,11 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Rolls-Royce (-3,22 Prozent auf 11,56 GBP), Siemens Energy (-3,03 Prozent auf 153,60 EUR), Rio Tinto (-2,74 Prozent auf 63,83 GBP), Intesa Sanpaolo (-2,23 Prozent auf 5,09 EUR) und Airbus SE (-2,01 Prozent auf 165,10 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 306 043 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 466,972 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7,08 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at