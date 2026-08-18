AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
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18.08.2026 15:58:51
Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Nachmittag schwächer
Am Dienstag notiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,15 Prozent schwächer bei 5 492,13 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,115 Prozent tiefer bei 5 494,22 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 500,53 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5 463,34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 495,19 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 385,08 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, stand der STOXX 50 bei 5 068,47 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 18.08.2025, den Stand von 4 560,60 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,79 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell RELX (+ 2,67 Prozent auf 25,36 GBP), BP (+ 2,44 Prozent auf 5,32 GBP), SAP SE (+ 2,13 Prozent auf 183,40 EUR), AstraZeneca (+ 1,85 Prozent auf 117,74 GBP) und National Grid (+ 1,72 Prozent auf 12,10 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-4,30 Prozent auf 155,80 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,55 Prozent auf 80,88 CHF), Siemens (-2,00 Prozent auf 276,65 EUR), Airbus SE (-1,56 Prozent auf 210,95 EUR) und Rolls-Royce (-0,63 Prozent auf 15,54 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 34 270 879 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 608,806 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick
In diesem Jahr weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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