Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|STOXX-Handel im Fokus
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29.07.2026 17:58:45
Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 beendet den Handel im Minus
Letztendlich fiel der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,52 Prozent auf 5 410,76 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,137 Prozent auf 5 431,78 Punkte an der Kurstafel, nach 5 439,22 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 403,05 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 460,62 Zählern.
So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 0,427 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 29.06.2026, den Stand von 5 360,10 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 29.04.2026, den Stand von 4 992,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 515,85 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,15 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 489,89 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 6,13 Prozent auf 1 153,40 EUR), BP (+ 3,39 Prozent auf 5,44 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,75 Prozent auf 33,24 GBP), SAP SE (+ 1,76 Prozent auf 162,04 EUR) und Rio Tinto (+ 1,63 Prozent auf 69,77 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rolls-Royce (-2,78 Prozent auf 13,80 GBP), Richemont (-2,66 Prozent auf 188,50 CHF), UniCredit (-2,06 Prozent auf 80,06 EUR), National Grid (-2,05 Prozent auf 11,93 GBP) und Siemens Energy (-1,97 Prozent auf 135,18 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 26 146 645 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 551,071 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf
Im STOXX 50 hat die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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