Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten

So bewegt sich der STOXX 50 am Donnerstagmorgen.

Am Donnerstag verbucht der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0,13 Prozent auf 4 036,97 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,014 Prozent leichter bei 4 041,72 Punkten in den Handel, nach 4 042,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 4 035,41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 041,72 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,680 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 07.11.2023, stand der STOXX 50 bei 3 871,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.09.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 948,12 Punkte. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 07.12.2022, den Stand von 3 756,75 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 legte der Index bereits um 9,53 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Roche (+ 0,36 Prozent auf 250,85 CHF), BAT (+ 0,35 Prozent auf 22,88 GBP), Rio Tinto (+ 0,33 Prozent auf 55,10 GBP), RELX (+ 0,32 Prozent auf 31,02 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,31 Prozent auf 393,20 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil UBS (-1,38 Prozent auf 24,38 CHF), Bayer (-1,16 Prozent auf 32,02 EUR), HSBC (-0,96 Prozent auf 6,09 GBP), Richemont (-0,71 Prozent auf 112,45 CHF) und Glencore (-0,71 Prozent auf 4,43 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Glencore-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 806 141 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 411,032 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,24 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

