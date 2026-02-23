BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
23.02.2026 17:58:53
Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsende
Am Montag tendierte der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,29 Prozent leichter bei 5 243,19 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,216 Prozent auf 5 247,28 Punkte an der Kurstafel, nach 5 258,66 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 265,34 Punkte, das Tagestief hingegen 5 233,09 Zähler.
STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 058,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 713,52 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 734,68 Punkten auf.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,77 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 267,15 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Zählern registriert.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Enel (+ 6,58 Prozent auf 9,68 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,62 Prozent auf 33,25 EUR), Unilever (+ 1,52 Prozent auf 54,62 GBP), BP (+ 1,39 Prozent auf 4,74 GBP) und Zurich Insurance (+ 1,34 Prozent auf 575,40 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Novo Nordisk (-16,48 Prozent auf 251,40 DKK), Airbus SE (-3,43 Prozent auf 183,20 EUR), SAP SE (-3,42 Prozent auf 167,86 EUR), RELX (-3,06 Prozent auf 22,51 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-2,51 Prozent auf 77,06 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26 921 984 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 486,672 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,06 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
