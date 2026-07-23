Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 gibt am Donnerstagnachmittag nach

Am Donnerstag gibt der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 1,13 Prozent auf 5 378,66 Punkte nach. In den Handel ging der STOXX 50 0,213 Prozent schwächer bei 5 428,33 Punkten, nach 5 439,90 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 428,33 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5 353,21 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Beginn der Woche fiel der STOXX 50 bereits um 0,040 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 324,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, wies der STOXX 50 5 070,65 Punkte auf. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 23.07.2025, einen Stand von 4 523,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 8,50 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Roche (+ 3,52 Prozent auf 344,10 CHF), Rheinmetall (+ 3,08 Prozent auf 1 038,80 EUR), BP (+ 2,80 Prozent auf 5,54 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,49 Prozent auf 33,41 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,24 Prozent auf 505,00 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Nestlé (-7,08 Prozent auf 80,07 CHF), UniCredit (-4,24 Prozent auf 80,02 EUR), Deutsche Telekom (-3,75 Prozent auf 26,21 EUR), Unilever (-2,20 Prozent auf 45,13 GBP) und Enel (-2,11 Prozent auf 9,84 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 704 741 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 614,125 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,77 erwartet. Mit 6,87 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at