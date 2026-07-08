Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Der STOXX 50 zeigt sich derzeit leichter.

Am Mittwoch verbucht der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,95 Prozent auf 5 369,96 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,066 Prozent tiefer bei 5 417,83 Punkten in den Handel, nach 5 421,43 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 323,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 417,83 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der STOXX 50 bereits um 1,86 Prozent zurück. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 08.06.2026, einen Stand von 5 180,87 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 099,96 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, bei 4 506,05 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 8,33 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 2,38 Prozent auf 4,86 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,17 Prozent auf 30,46 GBP), UBS (+ 0,07 Prozent auf 41,69 CHF), Zurich Insurance (-0,13 Prozent auf 612,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,19 Prozent auf 83,20 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-4,01 Prozent auf 1 067,00 EUR), SAP SE (-3,86 Prozent auf 138,34 EUR), Rio Tinto (-3,40 Prozent auf 65,93 GBP), UniCredit (-2,42 Prozent auf 80,40 EUR) und RELX (-2,15 Prozent auf 24,08 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 21 020 672 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 627,615 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Die BP-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at