Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Der STOXX 50 notiert am vierten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:12 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,23 Prozent auf 3 875,16 Punkte zurück. Zuvor eröffnete der Index bei 3 883,21 Zählern und damit 0,023 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 884,10 Punkte).

Der STOXX 50 verzeichnete bei 3 886,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 875,16 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,035 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 09.10.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 884,21 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 09.08.2023, einen Wert von 3 984,02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.11.2022, stand der STOXX 50 noch bei 3 597,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 5,14 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 658,90 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,11 Prozent auf 31,95 CHF), AstraZeneca (+ 1,32 Prozent auf 103,04 GBP), Siemens (+ 1,23 Prozent auf 131,52 EUR), Bayer (+ 1,23 Prozent auf 41,94 EUR) und National Grid (+ 0,95 Prozent auf 9,79 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil HSBC (-1,88 Prozent auf 5,96 GBP), BP (-1,80 Prozent auf 4,69 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,86 Prozent auf 370,80 EUR), UBS (-0,76 Prozent auf 22,18 CHF) und Richemont (-0,67 Prozent auf 111,00 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 998 570 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 370,186 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 4,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Mit 9,48 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

