Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index-Performance im Blick
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07.10.2026 12:26:48
Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt am Mittwochmittag im Minus
Um 12:10 Uhr verliert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,74 Prozent auf 5 295,55 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,111 Prozent auf 5 328,96 Punkte an der Kurstafel, nach 5 334,87 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 290,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 328,96 Punkten erreichte.
So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 0,508 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 432,97 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Wert von 5 421,43 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Wert von 4 749,70 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,83 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Roche (+ 1,26 Prozent auf 354,20 CHF), Novartis (+ 1,08 Prozent auf 118,44 CHF), BP (+ 0,96 Prozent auf 5,66 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,76 Prozent auf 26,61 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,74 Prozent auf 36,78 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil HSBC (-2,95 Prozent auf 14,29 GBP), Richemont (-2,66 Prozent auf 170,20 CHF), Intesa Sanpaolo (-2,23 Prozent auf 6,36 EUR), Siemens Energy (-2,03 Prozent auf 144,44 EUR) und Barclays (-2,01 Prozent auf 4,38 GBP).
STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 4 556 262 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 638,329 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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