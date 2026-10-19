Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Index im Blick
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19.10.2026 15:58:48
Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags im Minus
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,99 Prozent leichter bei 5 350,92 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,233 Prozent schwächer bei 5 391,67 Punkten in den Handel, nach 5 404,24 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 339,11 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 391,67 Zählern.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 308,86 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 5 385,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, lag der STOXX 50 bei 4 741,85 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 7,94 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 1,03 Prozent auf 6,20 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,39 Prozent auf 39,54 GBP), RELX (+ 0,14 Prozent auf 29,18 GBP), Zurich Insurance (+ 0,13 Prozent auf 614,20 CHF) und Roche (+ 0,11 Prozent auf 379,60 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Barclays (-3,36 Prozent auf 4,18 GBP), Rheinmetall (-2,79 Prozent auf 1 059,80 EUR), Airbus SE (-2,62 Prozent auf 193,70 EUR), Siemens (-2,46 Prozent auf 264,00 EUR) und HSBC (-2,06 Prozent auf 13,99 GBP).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 13 998 527 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 569,339 Mrd. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien
Die BP-Aktie weist mit 6,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Siemens AG
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17:58
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
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15:58
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.at)
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15:58
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
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15:58
|Verluste in Frankfurt: DAX notiert im Minus (finanzen.at)
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15:58
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt nachmittags (finanzen.at)
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12:27
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittag leichter (finanzen.at)
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11:25
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
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11:25
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|12.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|12.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|12.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|193,30
|-1,93%
|ASML NV
|1 489,60
|1,99%
|Barclays plc
|4,93
|-3,46%
|BP plc (British Petrol)
|7,35
|-0,59%
|HSBC Holdings plc
|16,55
|-1,24%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,00
|-1,44%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|34,90
|0,40%
|Rheinmetall AG
|1 052,60
|-3,36%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|408,01
|0,62%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|46,84
|-1,00%
|Siemens AG
|264,45
|-0,86%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|664,20
|1,47%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 360,74
|-0,80%
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