Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

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Index im Blick 19.10.2026 15:58:48

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags im Minus

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags im Minus

Der STOXX 50 gibt sich heute schwächer.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,99 Prozent leichter bei 5 350,92 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,233 Prozent schwächer bei 5 391,67 Punkten in den Handel, nach 5 404,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 339,11 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 391,67 Zählern.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 308,86 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 5 385,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, lag der STOXX 50 bei 4 741,85 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 7,94 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 1,03 Prozent auf 6,20 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,39 Prozent auf 39,54 GBP), RELX (+ 0,14 Prozent auf 29,18 GBP), Zurich Insurance (+ 0,13 Prozent auf 614,20 CHF) und Roche (+ 0,11 Prozent auf 379,60 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Barclays (-3,36 Prozent auf 4,18 GBP), Rheinmetall (-2,79 Prozent auf 1 059,80 EUR), Airbus SE (-2,62 Prozent auf 193,70 EUR), Siemens (-2,46 Prozent auf 264,00 EUR) und HSBC (-2,06 Prozent auf 13,99 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 13 998 527 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 569,339 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Die BP-Aktie weist mit 6,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 193,30 -1,93% Airbus SE
ASML NV 1 489,60 1,99% ASML NV
Barclays plc 4,93 -3,46% Barclays plc
BP plc (British Petrol) 7,35 -0,59% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 16,55 -1,24% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,00 -1,44% Intesa Sanpaolo S.p.A.
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 34,90 0,40% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 052,60 -3,36% Rheinmetall AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 408,01 0,62% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Shell (ex Royal Dutch Shell) 46,84 -1,00% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 264,45 -0,86% Siemens AG
Zurich Insurance AG (Zürich) 664,20 1,47% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 360,74 -0,80%

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