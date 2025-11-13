ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|STOXX 50-Entwicklung
|
13.11.2025 15:58:39
Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags leichter
Am Donnerstag tendiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,31 Prozent schwächer bei 4 866,57 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,016 Prozent tiefer bei 4 881,16 Punkten, nach 4 881,94 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 4 865,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 897,91 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2,71 Prozent. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 13.10.2025, bei 4 719,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 521,82 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 13.11.2024, den Stand von 4 255,98 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 12,16 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,91 Prozent auf 553,00 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,86 Prozent auf 5,99 EUR), Novartis (+ 0,61 Prozent auf 105,34 CHF), Rio Tinto (+ 0,39 Prozent auf 54,31 GBP) und RELX (+ 0,35 Prozent auf 31,47 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Siemens (-5,97 Prozent auf 235,45 EUR), Diageo (-1,73 Prozent auf 18,23 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,25 Prozent auf 56,70 CHF), BP (-1,22 Prozent auf 4,62 GBP) und Unilever (-1,06 Prozent auf 45,59 GBP).
Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 6 532 590 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 343,763 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel
Unter den STOXX 50-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 6,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
