Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer

So bewegt sich der STOXX 50 am ersten Tag der Woche.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,73 Prozent schwächer bei 5 070,92 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,174 Prozent tiefer bei 5 099,25 Punkten, nach 5 108,16 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 062,79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5 099,25 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 13.03.2026, bei 4 976,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 113,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 097,65 Punkte taxiert.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,29 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,76 Prozent auf 34,81 GBP), BP (+ 1,57 Prozent auf 5,83 GBP), Rheinmetall (+ 1,23 Prozent auf 1 481,80 EUR), BAT (+ 0,67 Prozent auf 43,80 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,45 Prozent auf 90,08 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Deutsche Telekom (-2,81 Prozent auf 30,12 EUR), UniCredit (-2,55 Prozent auf 66,96 EUR), Siemens Energy (-2,37 Prozent auf 163,26 EUR), Richemont (-2,05 Prozent auf 150,20 CHF) und Rolls-Royce (-1,75 Prozent auf 12,45 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 103 290 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 489,481 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,73 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at