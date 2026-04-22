UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
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22.04.2026 15:59:03
Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags schwächer
Um 15:41 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,15 Prozent tiefer bei 5 066,74 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,227 Prozent stärker bei 5 085,99 Punkten in den Handel, nach 5 074,48 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 062,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 101,08 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50
Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,21 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 778,22 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 22.01.2026, einen Stand von 5 055,48 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, bei 4 234,44 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,21 Prozent aufwärts. 5 315,22 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 6,27 Prozent auf 177,40 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,32 Prozent auf 76,66 CHF), BP (+ 2,09 Prozent auf 5,75 GBP), National Grid (+ 1,82 Prozent auf 12,77 GBP) und Rio Tinto (+ 1,47 Prozent auf 73,97 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Deutsche Telekom (-5,18 Prozent auf 27,30 EUR), UniCredit (-2,60 Prozent auf 66,21 EUR), Richemont (-2,28 Prozent auf 152,30 CHF), Rolls-Royce (-2,02 Prozent auf 11,57 GBP) und Zurich Insurance (-1,95 Prozent auf 552,40 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Aktuell weist die Rolls-Royce-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 11 309 337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 479,845 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,82 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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