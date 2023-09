Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Europa heute.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,01 Prozent leichter bei 3 902,04 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,045 Prozent auf 3 900,72 Punkte an der Kurstafel, nach 3 902,46 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 3 902,56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 897,05 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,988 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 3 921,96 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 27.06.2023, den Stand von 3 938,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.09.2022, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 327,41 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2023 bereits um 5,87 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Roche (+ 1,81 Prozent auf 253,60 CHF), AstraZeneca (+ 0,82 Prozent auf 112,55 GBP), Siemens (+ 0,60 Prozent auf 130,70 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,56 Prozent auf 32,23 CHF) und SAP SE (+ 0,51 Prozent auf 121,60 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Allianz (-1,19 Prozent auf 227,70 EUR), National Grid (-0,85 Prozent auf 9,97 GBP), Deutsche Telekom (-0,78 Prozent auf 19,84 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,77 Prozent auf 373,60 EUR) und Zurich Insurance (-0,54 Prozent auf 421,20 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 039 382 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 356,229 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,00 erwartet. Mit 10,12 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

