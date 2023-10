Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten

Letztendlich fiel der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,75 Prozent auf 3 943,29 Punkte zurück. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,030 Prozent leichter bei 3 971,90 Punkten, nach 3 973,10 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 3 978,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 939,97 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 1,39 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 13.09.2023, mit 3 946,95 Punkten bewertet. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 13.07.2023, einen Wert von 3 959,65 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2022, notierte der STOXX 50 bei 3 355,60 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 6,99 Prozent aufwärts. Bei 4 089,95 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 658,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 2,16 Prozent auf 5,48 GBP), National Grid (+ 1,53 Prozent auf 9,79 GBP), Roche (+ 0,93 Prozent auf 255,05 CHF), Zurich Insurance (+ 0,30 Prozent auf 428,10 CHF) und Unilever (+ 0,06 Prozent auf 39,27 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil BAT (-3,55 Prozent auf 24,47 GBP), SAP SE (-2,75 Prozent auf 122,18 EUR), UBS (-2,48 Prozent auf 22,03 CHF), Richemont (-2,40 Prozent auf 105,90 CHF) und Siemens (-2,31 Prozent auf 133,48 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 34 867 089 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 408,917 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent bei der Glencore-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at