Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone

Der STOXX 50 gab am Donnerstag nach.

Schlussendlich schloss der STOXX 50 nahezu unverändert (minus 1,27 Prozent) bei 3 956,33 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,048 Prozent schwächer bei 4 005,17 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 007,10 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 3 956,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 4 005,17 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,50 Prozent. Vor einem Monat, am 21.08.2023, lag der STOXX 50 noch bei 3 893,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.06.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 967,68 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 21.09.2022, bei 3 458,51 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 7,34 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 089,95 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Prosus (-4,87 Prozent auf 27,37 EUR), BASF (-4,86 Prozent auf 43,47 EUR), Novo Nordisk (-4,34 Prozent auf 85,06 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-3,27 Prozent auf 125,46 EUR) und Bayer (-2,82 Prozent auf 47,77 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 19 556 892 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 388,795 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Glencore-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

