29.12.2025 15:59:20
Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 schwächelt am Montagnachmittag
Am Montag notiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,02 Prozent tiefer bei 4 891,67 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 4 892,71 Punkte an der Kurstafel, nach 4 892,45 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 4 901,97 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 882,13 Punkten.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Stand von 4 803,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, wies der STOXX 50 4 609,71 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 305,59 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 12,74 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 902,83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Zählern erreicht.
STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit RELX (+ 1,26 Prozent auf 30,63 GBP), Enel (+ 0,89 Prozent auf 8,80 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,81) Prozent auf 89,46 GBP), SAP SE (+ 0,65 Prozent auf 209,05 EUR) und GSK (+ 0,64 Prozent auf 18,17 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-2,14 Prozent auf 1 508,00 EUR), BAT (-1,73 Prozent auf 41,42 GBP), Rolls-Royce (-1,04 Prozent auf 11,38 GBP), UniCredit (-0,76 Prozent auf 69,30 EUR) und UBS (-0,65 Prozent auf 36,70 CHF) unter Druck.
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4 958 559 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 348,453 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder
Die BNP Paribas-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
