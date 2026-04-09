Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Index-Performance im Blick
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09.04.2026 17:59:01
Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 schwächelt schlussendlich
Zum Handelsschluss gab der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,38 Prozent auf 5 080,63 Punkte nach. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 5 100,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5 099,96 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 056,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 100,15 Punkten verzeichnete.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 2,10 Prozent zu. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 09.03.2026, bei 4 972,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 085,28 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 3 968,17 Punkte.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,49 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 3,16 Prozent auf 5,81 GBP), GSK (+ 1,98 Prozent auf 21,67 GBP), National Grid (+ 1,43 Prozent auf 13,51 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,40 Prozent auf 34,49 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,00 Prozent auf 70,80 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-6,81 Prozent auf 139,50 EUR), Airbus SE (-2,60 Prozent auf 170,86 EUR), RELX (-2,56 Prozent auf 24,77 GBP), Siemens (-2,05 Prozent auf 226,75 EUR) und BAT (-1,99 Prozent auf 43,36 GBP) unter Druck.
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 29 404 064 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 429,279 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf
2026 weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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