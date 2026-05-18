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STOXX-Handel im Fokus 18.05.2026 09:29:13

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Start

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Start

Das macht das Börsenbarometer in Europa am ersten Tag der Woche.

Am Montag fällt der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,76 Prozent auf 5 008,69 Punkte zurück. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,388 Prozent auf 5 027,71 Punkte an der Kurstafel, nach 5 047,28 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 027,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 001,06 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 176,96 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 18.02.2026, einen Stand von 5 243,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 547,10 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 1,04 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 2,06 Prozent auf 5,64 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,78 Prozent auf 32,52 GBP), RELX (+ 1,77 Prozent auf 24,66 GBP), Rheinmetall (+ 1,63 Prozent auf 1 138,20 EUR) und BAT (+ 1,13 Prozent auf 49,19 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Intesa Sanpaolo (-4,25 Prozent auf 5,49 EUR), Richemont (-1,99 Prozent auf 152,50 CHF), Rolls-Royce (-1,75 Prozent auf 11,20 GBP), Airbus SE (-1,65 Prozent auf 164,88 EUR) und UniCredit (-1,60 Prozent auf 70,21 EUR) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 806 005 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 503,587 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,43 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,82 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Airbus SE 167,26 0,13% Airbus SE
ASML NV 1 290,00 -0,42% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 56,74 1,68% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 85,85 -3,80% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,48 2,18% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,48 -4,35% Intesa Sanpaolo S.p.A.
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 28,06 0,86% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 147,00 2,41% Rheinmetall AG
Richemont 166,20 -1,83% Richemont
Rolls-Royce Plc 13,06 -1,11% Rolls-Royce Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 37,36 1,99% Shell (ex Royal Dutch Shell)
UniCredit S.p.A. 70,33 -1,29% UniCredit S.p.A.

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