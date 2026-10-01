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Index im Fokus 01.10.2026 12:27:26

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Abschläge

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Abschläge

Heute ziehen sich die Anleger in Europa zurück.

Um 12:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,04 Prozent schwächer bei 5 267,99 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,214 Prozent auf 5 311,89 Punkte an der Kurstafel, nach 5 323,30 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 239,05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 311,89 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 1,78 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 409,76 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 374,81 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 709,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,27 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rolls-Royce (+ 1,08 Prozent auf 14,77 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,58 Prozent auf 79,88 CHF), Siemens (+ 0,29 Prozent auf 276,30 EUR), Siemens Energy (+ 0,11 Prozent auf 142,76 EUR) und Enel (+ 0,00 Prozent auf 8,73 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen HSBC (-3,34 Prozent auf 14,48 GBP), BAT (-3,03 Prozent auf 40,04 GBP), Richemont (-2,99 Prozent auf 173,75 CHF), UniCredit (-2,97 Prozent auf 80,44 EUR) und RELX (-2,32 Prozent auf 24,38 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 359 305 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 617,131 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Die BP-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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HSBC Holdings plc 17,07 -2,67% HSBC Holdings plc
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Siemens Energy AG 143,14 0,14% Siemens Energy AG
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