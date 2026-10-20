Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|STOXX-Handel im Fokus
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20.10.2026 09:28:50
Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge
Um 09:12 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,41 Prozent tiefer bei 5 338,65 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,288 Prozent auf 5 345,29 Punkte an der Kurstafel, nach 5 360,74 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 337,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 346,67 Punkten.
So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 308,86 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Stand von 5 370,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 792,48 Punkte.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,70 Prozent aufwärts. 5 572,96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 1,56 Prozent auf 202,95 EUR), Roche (+ 1,32 Prozent auf 385,10 CHF), Novartis (+ 0,90 Prozent auf 125,32 CHF), Nestlé (+ 0,74 Prozent auf 83,16 CHF) und GSK (+ 0,67 Prozent auf 18,68 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-5,19 Prozent auf 70,82 CHF), Siemens (-3,44 Prozent auf 257,05 EUR), Siemens Energy (-2,75 Prozent auf 129,48 EUR), Rheinmetall (-2,47 Prozent auf 1 033,60 EUR) und Rolls-Royce (-1,95 Prozent auf 13,06 GBP).
STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 844 195 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 569,339 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,19 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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