BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|STOXX-Handel im Fokus
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08.05.2026 17:58:51
Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verliert zum Handelsende
Letztendlich bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,94 Prozent leichter bei 5 065,67 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,264 Prozent auf 5 100,49 Punkte an der Kurstafel, nach 5 113,99 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 100,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 059,14 Einheiten.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,138 Prozent nach unten. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 08.04.2026, bei 5 099,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 130,92 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 08.05.2025, einen Stand von 4 444,66 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,19 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Punkten.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,98 Prozent auf 82,02 CHF), National Grid (+ 0,33 Prozent auf 12,78 GBP), Rio Tinto (+ 0,26 Prozent auf 77,04 GBP), UBS (+ 0,26 Prozent auf 35,03 CHF) und AstraZeneca (+ 0,23 Prozent auf 133,44 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-9,18 Prozent auf 1 218,40 EUR), Allianz (-5,04 Prozent auf 369,10 EUR), SAP SE (-3,42 Prozent auf 146,20 EUR), Rolls-Royce (-3,11 Prozent auf 12,20 GBP) und Airbus SE (-2,05 Prozent auf 179,78 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 28 012 112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 502,970 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,84 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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